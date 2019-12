DES CREDITS SANS INTERETS : Mihoubi multiplie les promesses à Djelfa

Après avoir promis des crédits à zéro intérêt pour les femmes entrepreneures, le candidat du RND au scrutin du 12 décembre, Azzedine Mihoubi, a promis, lors de son déplacement à Djelfa, au 16e jour de la campagne électorale, d’accorder des prêts sans intérêts à ceux qui souhaitent récupérer des terres et d’investir dans le secteur agricole. Il s’est aussi engagé de faciliter la mise en place d’entreprises dans divers domaines. Le candidat du RND, Azzedine Mihoubi, a par ailleurs pris l’engagement de créer un centre de cancérologie à Djelfa, en affirmant que, s’il est élu président, il équipera les hôpitaux dans les diverses wilayas, en particulier dans les zones isolées, et de mettre à leur disposition des médecins spécialisés. Azzedine Mihoubi estime que le dossier de santé publique est l’un des points les plus importants sur lesquels il travaille, dans la mesure où il cherche à rapprocher les centres régionaux de soin des citoyens, en particulier dans les zones reculées, afin de les dispenser de se déplacer dans les zones éloignées, notamment vers le nord du pays. Concernant la résolution non contraignante votée jeudi dernier par le Parlement européen, qui a condamné « les arrestations arbitraires », le candidat à la magistrature suprême a déclaré que la réponse la plus adéquate au Parlement européen et que la réponse la plus forte serait de participer massivement au scrutin du 12 décembre.