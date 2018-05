DES COUFFIN DE RAMADAN DETOURNES A HASSI MAMECHE : DES SCENES DE 'HONTE"

Tôt de ce 4ème jour de ce mois sacré, encore des dizaines de familles nécessiteuses et à faibles revenus ont manifesté devant le siège de l'APC de Hassi Mamèche réclamant leurs couffins de Ramadan, et demandant l’ouverture d’une enquête. Ces derniers auraient été éliminés de la liste des bénéficiaires alors qu’ils bénéficiaient de cette aide chaque année. Selon certains protestataires il y’a plus de 400 familles qui ont été éliminées de la liste des bénéficiaires du couffin de ramadan. Un de ces protestataires nous a déclaré avec des larmes aux yeux : « j’ai risqué ma vie pour mon pays pendant la décennie noire et je n’ai qu’une pension de 5000 DA », en se posant la question pourquoi ils m’ont éliminé ?!. Les protestataires ont bloqué la porte d’entrée de l’APC, le maire est sortie pour les calmer. Ce dernier leur a demandé de revenir pour le mardi mais, ces derniers lui ont répondu : ‘’on n’a pas quoi manger si nous sommes là c’est qu’on est vraiment nécessiteux’’, ‘’depuis 15 jours tu nous fais venir pour rien, on veut notre droit’’, ont-ils lâché. Ces revendicateurs nous ont fait savoir qu’il y a des familles qui auraient bénéficié de 3 à 4 couffins pour la seule raison ‘’de Maârifa’’.