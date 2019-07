DES CITOYENS RECLAMENT LEUR RELOGEMENT : Sit-in devant le siège de la Daïra de Mostaganem

Cette action vise, selon ses initiateurs, à interpeller les autorités sur la situation qu’ils vivent après le relogement dernièrement, nous dit-on, des habitants du précaire, omettant la promesse qu’elles ont donnée aux protestataires de les reloger avant le 5 juillet. Avant cette action, et dans un ultime recours, attestent les représentants des protestataires, «le wali de Mostaganem a été destinataire d’un courrier à travers lequel on a expliqué que l’attente n’a que trop duré. La circulation routière au niveau du siège de la Daïra, à proximité de la Cour de justice de Mostaganem, a été paralysée, donc, dans la matinée, suite à un mouvement de protestation initié par des habitants de plusieurs quartiers. Ils ont fermé la voie menant à la Salamandre afin de protester contre le retard mis dans la distribution des logements sociaux, a-t-on appris sur les lieux. Les manifestants, qui ont barré la route à l’aide d’une chaine humaine, entendent faire pression sur les autorités pour le problème du logement social. Sur les lieux, les manifestants déclarent qu’ils sont las d’attendre la livraison des logements sociaux qui leur ont été promis, alors que leurs familles continuent d’occuper des immeubles menaçant ruine. «On est déterminés à aller jusqu’au bout de nos revendications qui sont justes et légitimes», arguent ils. Pour nous enquérir de la situation, nous avons tenté de rencontrer les responsables concernés, mais vainement. La situation demeurait tendue du fait que les contestataires n’avaient toujours pas quitté les lieux au moment où nous mettions sous presse. Ils exigeaient l’intervention du wali et refusent tout compromis avec les autres responsables. Par ailleurs, on a appris que parmi les manifestants, bon nombre ont bénéficié, au début de cette année, de décisions de pré-affectation.