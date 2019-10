DES CITOYENS PENALISES A MASCARA : Les transporteurs de Hachem ‘’sèchent’’ la ligne

Les citoyens de la ville de Hachem ont été pénalisés en ce mardi 22 octobre 2019 après que l’ensemble des bus qui devaient assurer la ligne entre Hachem et Mascara ont déserté cet itinéraire pour se rendre ailleurs. Les bus ont pris la mauvaise habitude de déserter la ligne en question et partir en location vers d’autres destinations comme pour le transport des ouvriers vers les vergers, le transport des écoliers, les excursions et parfois, le chauffeur prend son congé sans avertir personne. Le mardi après midi et à partir de 14 heures, aucun bus n’est entré à la gare routière, les Universitaires, les fonctionnaires et autres citoyens venant de toutes les destinations se sont vu bloqués au niveau de la gare routière, l’ensemble de ces voyageurs a pris place dans les bus à destination de Oued El-Abtal pour se rendre à Tighennif pour rejoindre Hachem par d’autres moyens. La question qui se pose Ces transporteurs sont ils ou non régis par une loi qui les obligent à assurer leurs missions et servir les citoyens ou alors, faire comme bon leur semble et c’est le citoyen qui paye.