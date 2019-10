DES CHANTIERS DE LOGEMENTS A L’ARRET A ORAN : Des entreprises étrangères réclament 160 milliards à l’OPGI

Selon nos informations, les chantiers de construction de tous types de logements (LPP, social, AADL, rural) sont à l’arrêt depuis plus de six mois à Oran et l'OPGI, faute de financements n'a pu relancer ces programmes de logements sociaux tous types confondus et qui sont de l'ordre de 13000 logements, qui devraient être attribués fin décembre, risquent de ne pas voir le jour. A titre d’exemple, le projet de réalisation des 700 logements sociaux de la daïra de Boutlélis, seulement 300 logements ont été réceptionnés et le reste avance à pas de tortue, les 500 autres logements sociaux d'El-qaria de Bousfer qui accusent des retards considérables ne sont pas réceptionnés à ce jour, s'ajoutent ceux des 300 logements sociaux de Ain Turck etc... Faute d’argent, les banques refusent de payer les entreprises de réalisation, indiquent nos sources. « Il y a 160 milliards de créances impayées uniquement au nouveau stade olympique de Belgaid et les sous-traitants réclament leur régularisation auprès de l'entreprise chinoise réalisatrice du projet. Le CPA et la CNEP refusent de débloquer l’argent et de payer les entreprises de réalisation », précise une source proche du dossier. Résultat : les entreprises étrangères, notamment chinoises et turques en charge de la réalisation des programmes de logements ont arrêté les travaux. Les chantiers de LPP, AADL et autres types de logements aidés par l’État, sont à l’abandon. Face à l’ampleur de la crise, les entreprises étrangères ont reçu l’appui de leurs ambassades à Alger à l'image de celui de la Chine qui a effectué dernièrement une visite officielle à Oran en présence du P-DG de la société chinoise réalisatrice du projet du stade olympique de Belgaid. L’arrêt des chantiers de construction de logements commence à inquiéter les souscripteurs, et les demandeurs de logements sociaux en possession des attestations de pré affectation et autres familles relevant du vieux bâti qui attendent avec impatience leur relogement, commencent à s’organiser. Outre le mécontentement des souscripteurs, l’arrêt des travaux a provoqué le report de la livraison de 8000 logements du pôle urbain de Oued Tlélat. Prévue fin décembre de l'année en cours, cette livraison est reportée, selon nos sources.