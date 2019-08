DES CHANGEMENTS DANS LE DEPARTEMENT DU TRAVAIL : Bensalah limoge plusieurs cadres

Ainsi, selon un communiqué de la présidence de la république repris par l’ENTV, Bensalah a nommé Merzak Gharnaout, en tant que nouveau secrétaire général du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, en remplacement à Mohamed Khiat qui a été démis de ses fonctions à ce poste. Toujours au ministère du travail, Mohamed Charfeddine Boudhiaf, a été nommé directeur de l’emploi et de l’intégration en remplacement à Mohamed Zaidi admis à la retraite à sa demande. Bensalah a également nommé et mis fin aux fonctions de plusieurs autres responsables au niveau de plusieurs organismes affiliés au département du travail. Il s’agit de Mahieddine Ouaguenouni, directeur général de la caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) en remplacement à Mohamed Hamoudi démis de ses fonctions. Abdelkader Djaber, nommé directeur général de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), en remplacement à Rédha Zeggadi démis de ses fonctions en tant que directeur général par intérim. Mohamed Mouidi, nommé directeur général de l’Office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH), en remplacement de Fayçal Ouaguenouni démis de ses fonctions. Rachid Lettaoui, nommé directeur général de la Caisse Nationale des Congés Payés et du Chômage-Intempéries des Secteurs du Bâtiment, des Travaux Publics et de l’Hydraulique, par abréviation «(CACOBATPH).