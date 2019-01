DES CHAINES D’ATTENTE DU MATIN AU SOIR : Forte pénurie de gaz butane à l’est de la wilaya

Les citoyens de la région ‘’est’’ de la wilaya de Mostaganem et plus particulièrement ceux des communes limitrophes de la wilaya de Chlef, se plaignent abondamment de l’alimentation en gaz butane, et ont toutes les peines du monde à se procurer les bonbonnes de ce produit qui se fait si rare en ces jours où le froid est âprement ressenti. Cette déplorable situation se distingue depuis par de longues chaines qui naissent tôt le matin en face des points de vente du gaz butane, et au sein des stations de carburants des communes de Sidi Lakhdar, de Khadra, d’Achaacha, et d’Ouled Boughalem, qui demeurent les plus exposées au manque flagrant en matière d’approvisionnement en gaz butane dont la disponibilité en bouteilles reste si insuffisante et ne parvient plus à satisfaire les besoins exprimés. Face à ce déficit enregistré, le centre d’enfûtage de Sidi Ali tend à multiplier davantage la production quotidienne en bonbonnes, mais la demande en gaz par les citoyens de la région, surtout ceux des douars où le gaz naturel est inexistant, reste encore si élevée. Ces derniers continuent d’éprouver tant de difficultés à acquérir la moindre bouteille de gaz. La demande semble s’intensifier en cet hiver glacial par les aviculteurs de la région à des fins de chauffage pour leurs poulaillers. Quant à l’entreprise ‘’Naftal’’, elle a affirmé livrer de 9.000 à 13.000 bonbonnes par jour et confirme pouvoir atteindre les 18.000 unités par jour en cas d’une forte demande. Pour la direction des mines et de l’énergie, quelque 1000 ménages ont été raccordés au gaz naturel suite à la dernière campagne de sensibilisation et plus de 3000 autres foyers seront prochainement approvisionnés en ce produit si précieux, surtout en hiver pour lutter contre le froid glacial.