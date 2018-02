DES BENEFICIAIRES DE L’ANSEJ, ANGEM ET CNAC EXCLUS DU LPL : ‘’L’objection’’ des chefs de daïra

Selon la source, les commissions d’étude des dossiers ainsi que les chefs daïras se sont basés sur le décret exécutif 08 – 142 du 11 mai 2008 afin de justifier ces refus. « J’ai l’honneur de vous informer que vous êtes bénéficiaire d’une aide de l’État dans le cadre de l’ANSEJ. De ce fait, vous n’êtes pas éligible aux programmes d’habitat public locatif ». C’est là, un modèle de réponse rendu par l’administration aux personnes concernées. L’attitude de l’administration a provoqué le courroux de ces demandeurs de logement. En effet, un vent de colère souffle sur les bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’emploi. Ces derniers ont été tout simplement exclus des programmes d’habitat proposés par l’État sous prétexte qu’ils ont déjà bénéficié d’une aide étatique. Plusieurs d’entre eux se sont interrogés pourquoi le décret n’a pas été abrogé jusqu’à aujourd’hui. Ils soutiennent que plusieurs sont ceux qui ont bénéficié après 2008 d’un crédit ANSEJ et un appartement dans le cadres des programmes proposées par l’État. Il existe plusieurs formules d'aide pour l'achat de biens immobiliers, financées par la caisse nationale du logement (CNL). Le plus connu est le logement public locatif (LPL) communément logement social réalisé par l'OPGI et destiné aux catégories les plus défavorisées, auxquelles il est loué à un prix symbolique. Seuls les personnes classés dans les catégories sociales défavorisées n'ayant pas de logements ou logeant dans des conditions précaires ou insalubres, peuvent en bénéficier. Le dossier est déposé au niveau de la commission de daïra du lieu de résidence.