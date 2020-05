DES ASSOCIATIONS CONTESTENT LE CHIFFRE DE 13647 AIDES DISTRIBUEES : La Direction de l’éducation de Tissemsilt au centre d’un scandale

Le reportage a montré des camions de produits alimentaires et des packs alimentaires que la wilaya avaient distribués en présence du secrétaire général de la wilaya dans le cadre d’une caravane d’aide venue de la wilaya de Biskra destinée aux zones de l’ombre, où il a été montré les représentants de certains organismes tels le CRA, Irchad Wa Islah, et les SMA alors que la première responsable de l’éducation qui s’est affichée a pleinement déclaré que son secteur avait distribué 13647 aides (couffins et kits alimentaires) et que les fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale tout paliers confondus dans la wilaya de Tissemsilt ont convenu de faire un don d’une journée chacun de leurs salaires et ce, dans le cadre de la contribution des personnels des établissements scolaires aux efforts nationaux visant à amortir les répercussions de la crise sanitaire sur le front social, suite à la pandémie du nouveau Coronavirus tout en affirmant qu’à la fin du mois d’avril, 4733 fonctionnaires ont été inscrits et avaient adhéré à cette opération sur les 7824 que compte la direction de l’éducation de la wilaya et c’est là que des gens se sont élevés dont les associations précitées pour dénoncer cette soi-disant opération en publiant des communiqués de presse dans lesquels, elles se défendent et affirment que leur participation n’ont jamais été avec cette direction mais ces organismes qui étaient montrés sur le reportage étaient dans une opération menée par la wilaya et de ce fait, ces organismes se sont démarqués et exigent qu’une enquête soit ouverte, alors que d’autres jugent illogique et très exagéré le chiffre de 13647 aides pour une direction de wilaya et pour finir, les plus sceptiques se sont demandé qui a pu débourser le chèque relatif à une journée de travail pour 4733 fonctionnaires. En somme, une grande compagne qui a dépassé les réseaux sociaux s’est lancée contre cette responsable dont nous n’avons pas pu avoir son point de vue à cause de son absence lors de notre passage au siège de la direction, la bataille semble orientée sur les hautes instances afin de corriger cette usurpation et cette exploitation et par la même ordonner l’ouverture d’une enquête pour démasquer la fraude et les fraudeurs.