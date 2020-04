DEROGATION SPECIALE POUR LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE A MOSTAGANEM : Les horaires de travail commencent à 4 heures du matin

En réponse aux préoccupations professionnelles des fellahs, notamment pour faire face à la récolte de pomme de terres et autres travaux du calendrier cultural lesquels exigent une arrivée et un départ de plusieurs travailleurs saisonniers et donc une indispensable mobilité de personnes et de moyens de transports, le Directeur des services agricoles de la wilaya de Mostaganem (DSA) a déclaré que des démarches ont été entreprises en ce sens. Il a indiqué que en vue de concilier la nécessité d'application des mesures de la protection nationale de la santé, face à l'épidémie virale et la nécessité de la continuité de la production agricole pour alimenter le marché de la consommation ,en concertation avec la cellule de veille sanitaire de lutte contre le coronavirus, la chambre de l'Agriculture et des partenaires socioprofessionnels du secteur, il a été dégagé une solution. En ce sens, le Directeur de la DSA a révélé que dans un soucis de concilier la sauvegarde de la production agricole et de l'approvisionnement du marché de la consommation en fruits et légumes, d'une part et de respecter l'application des directives nationales de lutte contre l'épidémie virale, les Chefs de daïra de la wilaya ont été mandatés à délivrer des autorisations exceptionnelles de circuler. Dans ce contexte, elles autorisent les travailleurs journaliers du secteur agricole à se déplacer dès quatre (04h00) heures du matin vers les lieux de travail pour l'accomplissement de taches relatives à la récolte de pomme de terre et autres produits agricoles. C'est ce qui a été décidé dans le sens d'allier la nécessité d'assurer la continuité du travail productif agricole à celui de la sécurité sanitaire nationale.