DERNIER MEMBRE EN VIE DU GROUPE DES 22 : Le président Tebboune reçoit Othmane Belouizdad

A l’entame de la rencontre, le président de la République a exprimé sa joie de recevoir un des symboles emblématiques de la Glorieuse Guerre de libération nationale, qui a accompli avec abnégation, son devoir aux côtés de ses vaillants compagnons pour libérer le pays du joug colonial, refusant après l’indépendance tout poste de responsabilité au sein de l’Etat et préférant vivre en tant que simple citoyen », a précise le communiqué de la Présidence. A cette occasion, le président Tebboune s’est dit « désolé de n’avoir pas pu rencontrer, en cette circonstance, les autres héros du Groupe des 22 tous décédés, le dernier à avoir rendu l’âme étant feu Abdelkader Lamoudi, puisse Dieu les entourer de Sa sainte miséricorde ». Le chef de l’Etat a, ensuite, « informé son hôte de la situation générale prévalant dans le pays et des mesures en cours pour l’édification de la nouvelle République dans le plein respect de la Déclaration du 1er Novembre 1954, notamment en ses dimensions, démocratique et sociale, et écouté ses avis pour tirer profit de sa longue expérience ». Pour sa part, « le moudjahid Othmane Belouizdad s’est félicité de cette rencontre » et a salué « la détermination du président de la République à protéger la souveraineté nationale, défendre les constantes de la Nation, répandre la Justice sociale et préserver la Mémoire nationale, ce qui témoigne de la fidélité aux sacrifices des vaillants chouhada et moudjahidine et à la Déclaration historique du 1er Novembre », a conclu le document. L’audience s’est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Noureddine Bardad Daidj et du ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd.