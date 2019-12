DERAPAGE D'UN BUS A OUED FALI : 5 morts et 35 blessés à Tizi-Ouzou

Au total cinq personnes ont perdu la vie et 35 ont été blessées lors du dérapage, vendredi soir, d'un bus à Oued Fali, à la sortie Ouest de Tizi-Ouzou, a confirmé un bilan définitif communiqué samedi par la Protection civile. Parmi les personnes décédées, figurent deux hommes âgés de 24 et 29 ans, et deux femmes de 32 et 45 ans ainsi qu'une fillette de 9 ans, tandis qu'on dénombre 13 hommes, 14 femmes et 8 enfants (âgés entre 6 mois et 17 ans) parmi les blessés, selon la même source. Toutes les victimes de ce drame survenu vendredi dans la soirée ont été évacuées vers le CHU Nedir Mohamed. Dans un premier bilan, communiqué tard dans la soirée de vendredi à Samedi, une source hospitalière faisait état du même bilan, soit 5 morts et 35 blessés.