DEPUIS SOUK AHRAS : Mihoubi promet une réforme de la Constitution

Le candidat à la Présidentielle du 12 décembre prochain, Azzedine Mihoubi s'est engagé, depuis Souk Ahras, à procéder à une réforme de la Constitution qui consolide les institutions de l'Etat.S'exprimant lors d'une rencontre de proximité avec les citoyens de la commune de Machrouha, M. Mihoubi a indiqué que "la décision appartient désormais au peuple et toute décision concernant son destin passera par une consultation populaire, une démarche qui se concrétisera à travers une Constitution solide qui protège les institutions de l'Etat de toute crise politique". La nouvelle Constitution sera le fruit d'un large débat associant la classe politique et les experts et permettra de se référer aux institutions à chaque fois que le pays est confronté à une crise", a ajouté le candidat. Affirmant que "l'ère des promesses électorales non tenues est révolue", le candidat à la magistrature suprême a assuré que l'heure est venue pour consolider la confiance entre le citoyen et l'Etat, une confiance, a-t-il dit, qui ne saurait être rétablie qu'à travers la désignation de responsables compétents, l'équité dans le développement et l'examen de toutes les revendications soulevées. Il a soutenu que la concrétisation d'une République d'instituions ne pourra se faire qu'avec la coopération entre l'ensemble des Algériens, qu'ils soient pour ou contre les élections. Le SG par intérim du RND a mis l'accent, dans ce cadre, sur l'importance de répondre aux revendications du Hirak populaire, étant un mouvement conduit par les enfants de ce pays, soulignant toutefois que parler au nom de ce Hirak est "une provocation des Algériens, quels que soient leurs avis".