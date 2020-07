DEPUIS LE DEBUT DU CONFINEMENT : 56 000 autorisations de circulation délivrées à Alger

Les circonscriptions administratives de la wilaya d'Alger ont délivré, depuis le début du confinement partiel, quelque 56.000 autorisations exceptionnelles de circulation au profit des opérateurs des différents établissements publics et privés activant dans le secteur économique et commercial et des organes de presse, a indiqué, samedi, le wali d'Alger, Youcef Cherfa. S'exprimant lors d'une conférence de presse, le wali d'Alger a indiqué que ses services avaient délivré, depuis le début du confinement partiel suite à la propagation de Covid-19, quelque 56.000 autorisations exceptionnelles de circulation pour nécessité de service émanant des circonscriptions administratives au profit des différents établissements publics et privés du secteur économique et commercial et des organes de presse. A ce propos, M. Cherfa a précisé avoir instruit les walis délégués de répondre avec célérité aux demandes d'autorisations de circulation, notamment au profit des professionnels du commerce des légumes et fruits ainsi que des matériaux de construction et des travaux publics afin de garantir l'approvisionnement du marché et préserver la dynamique économique, ajoutant que ces autorisations ont profité également aux malades pour suivre leurs soins. Evoquant les plus importantes mesures prises pour la gestion de la crise sanitaire à Alger, il a cité la création d'une cellule de crise pour le suivi de la situation.