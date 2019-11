DEPUIS LE 1ER JANVIER DE L’ANNEE EN COURS : 64 projets financés par la CNAC à Mostaganem

Dans le cadre de la lutte contre le chômage et le développement des potentialités professionnelles créatrices d’emploi 64 projets ont été financés par l’agence de wilaya de Mostaganem de la Caisse nationale d’assurance chômage (Cnac ) depuis le 1er janvier de l’année en cours à ce jour a-t-on appris. En effet, l’agence locale de la Caisse nationale d’assurance chômage (Cnac) de la wilaya de Mostaganem table sur le soutien aux projets d’investissement dans les domaines porteurs et adaptés aux caractéristiques de la région. Cette agence tient à jouer pleinement son rôle et continue à financer les projets fructueux dans le secteur agricole en premier lieu et dans l'industrie afin que les objectifs qui lui sont assignés soient atteints, car les responsables de la Cnac tiennent à apporter le soutien financier aux divers projets fiables pouvant relever le développement et le rendement économique de la wilaya, ainsi que l'économie nationale. Notons que ces projets ont généré 179 emplois permanents dans le secteur de l’agriculture, soit un taux de 50 pour cent et un financement de l’ordre de 308 millions de DA. Pas moins de 36 projets ont été financés durant les 10 mois passés dans le secteur agricole, 15 dans le secteur de l’industrie de transformation et du bâtiment, 7 dans l’artisanat et les métiers, tandis que 6 projets ont été financés dans le secteur des services, a-t-on précisé. La même période a enregistré le dépôt de 237 dossiers à la Cnac touchant différents secteurs et les établissements bancaires ont avalisé le financement de 200 projets. Dans ce même contexte, des conventions ont été signées entre la Cnac et différentes institutions publiques en relation avec le monde agricole, telle la Conservation des forêts qui réserve des terrains pour les professionnels de l’apiculture et la création de pépinières. Par ailleurs ,les représentants des différents dispositifs de l’emploi de jeunes, Ansej, Angem, Cnac et Anem, et le centre de la formation professionnelle ont organisé récemment au niveau de l’esplanade de la mairie une campagne de sensibilisation à l’attention des jeunes afin de lutter contre le phénomène de l’immigration clandestine , afin de les encourager à des projets d’investissement pour assurer un avenir professionnel prospère et durable. L’objectif est de contribuer à réduire le phénomène et éduquer les jeunes sur les dangers impliqués et mêlés par cet impact négatif en rappelant les moyens et les dispositifs de l’emploi, notamment le micro crédit. Ce phénomène est devenu ces jours –ci un fléau dévastateur qui ronge la société notamment des jeunes. Les intervenants ont insisté sur la nécessité des canaux de communication entre les jeunes et l’administration ainsi que les responsables, lesquels seront à l’écoute de leurs préoccupations et se rapprocher de cette catégorie de jeunes et du contenu de leurs demandes.