DEPUIS DJELFA : Belaid appelle les Algériens à voter massivement

Le candidat Abdelaziz Belaid a estimé, jeudi à Djelfa, que l'élection présidentielle du 12 décembre prochain se voulait "une occasion" pour les Algériens "pour vaincre leurs souffrances" mais aussi la naissance de "l'Algérie des institutions". "Le 12 décembre sera le jour de la sortie de la crise que traverse le pays et une occasion pour les Algériens pour vaincre leurs souffrances" mais également la naissance "d'une Algérie fondée sur la justice, l'égalité et de véritables institutions", a déclaré M. Belaid, lors d'un meeting populaire animé au théâtre régional de Djelfa, au 12ème jour de la campagne électorale. Appelant les Algériens qui ne réalisent pas, selon le candidat, "l'ampleur des dangers qui guettent notre pays", à bannir toutes les formes de violence, quels que soient les différends, le candidat du Front ElMoustakbal a réaffirmé que l'élection était la seule solution pour sortir du statu quo, "car l'Algérie a besoin d'un Président". "Nous nous sommes engagés à préserver l'Algérie qui a payé un lourd tribut pour recouvrer son indépendance comme nous sommes responsables devant les Chouhada et l'Histoire", a-t-il soutenu. Le prétendant à la magistrature suprême du pays a promis d'ériger l'Algérie "en locomotive du Maghreb et de l'Afrique" en donnant la chance aux compétences et cadres nationaux en vue d'amorcer une nouvelle ère et une véritable économie basée sur les initiatives. Pour le candidat, les gouvernements précédents n'ont ménagé aucun effort en vue de "détruire" l'économie nationale, insistant sur la nécessité de "faire confiance à nos cadres et compétences ainsi que d'encourager la recherche scientifique et les technologies".