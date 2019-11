DEPUIS ALGER : Belaïd s’engage à régler les problèmes des étudiants

Le candidat du Front El Moustakbel à la prochaine élection présidentielle, Abdelaziz Belaïd, a affirmé, lors d’un meeting animé à Zéralda, à l’ouest d’Alger, qu’il sera «l’ambassadeur des étudiants» dès qu’il sera élu président de la République, affirmant aussi qu’il sera le premier « président qui appartenait à une organisation estudiantine ». En effet, Abdelaziz Belaïd, s’adressant au cours de ce meeting populaire aux étudiants, a appelé son auditoire à le soutenir pour être élu. «J’ai besoin du soutien des organisations estudiantines», dit-il, en s’engageant s’il est élu président de la République à être « l’ambassadeur des étudiants » sur la scène politique, rappelant dans le même cadre le rôle qu’ont joué ces derniers dans le passé et le présent. « Les étudiants ont joué un grand rôle pendant la Guerre de libération nationale et après l’Indépendance », rappelle-t-il, en ajoutant qu’«aujourd’hui le pays a besoin de vous, de ses enfants intellectuels, afin de construire des institutions fortes». Pour ce faire, Abdelaziz Belaïd s’est engagé à défendre les droits des étudiants. «Je me suis engagé dans des organisations estudiantines, je connais les problèmes de l’université algérienne», dit-il avant de s’engager à ouvrir un dialogue « sérieux » pour trouver des solutions «définitives» aux soucis de la communauté estudiantine. En retour, le candidat du Front El Moustakbel a appelé les étudiants à le soutenir dans cette course à la présidentielle.