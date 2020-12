DEPUIS 2016 A MASCARA : Des familles logées dans le même appartement

En effet, les membres de ces familles qui cohabitent, deux à trois familles ensemble entassées dans un même appartement, ont déclaré avoir à l'époque accepté la décision de cohabitation, en attendant des jours meilleurs et leur séparation, chacune dans un appartement, dans d'autres opérations de relogement. Mais, bien que quatre années se soient écoulées et que les autorités locales aient procédé à plusieurs autres opérations de relogement, rien n’a été fait, et leur situation n'a fait que perdurer, selon leurs dires. Les plaignants ont parlé de leurs souffrances, vivant entassés ainsi, entre familles, sans aucun lien de parenté, dans un seul appartement, qui ne peut d'ailleurs même pas contenir une seule famille si elle est nombreuse. Ils ajoutent qu'ils n'arrivent pas à comprendre le silence des responsables locaux face à ce problème qui aurait du ne pas être, et qu'ils n'arrivent pas à surmonter, allant jusqu'à envoyer leurs progénitures, en particulier les filles chez des parents.