DEPLORABLE CADRE DE VIE A SIDI BEL ABBES : Les habitants de la cité d’El Marhoum réclament le gaz de ville

Les habitants de la nouvelle cité dite des 50 logements LPL sise à Marhoum ,110 km à l'extrême sud de Sidi Bel Abbès, ne cessent, ces jours d'un froid sibérien, de réclamer leur raccordement au réseau du gaz de ville, une énergie qui tarde à venir. "Nous faisons face actuellement à une rude saison hivernale pendant laquelle, nous nous chauffons au gaz butane, lancent certains d'entre eux, avec amertume. "Nous avons pris attache avec nos élus et responsables locaux, dans le but de venir à notre aide, mais en vain; nos souffrances ne font que perdurer, renchérissent d'autres intervenants, en rappelant que la ville, à vocation pastorale, est déjà rattachée et depuis longtemps au réseau du gaz de ville".D'autres interlocuteurs affirment qu'ils n'ont eu cesse d'exiger la prise en charge de leur cité ''qui se retrouve, diront-ils, dans un piteux état. Ayant, de tout temps, interpellé les autorités concernées pour l'amélioration de nos conditions de vie mais notre situation demeure inchangée, elle n'a pas avancé d'un iota! Notre S.O.S est lancé au wali de Sidi Bel Abbès, connu pour son sens d'écoute et de communication", ont-ils conclu.