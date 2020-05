DEPISTAGE DU COVID-19 : Vers la production de 40 000 tests/jour

Le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique Lotfi Benbahmed a mis en avant la contribution des entreprises locales du médicament, dans la l’endiguement de la propagation du Covid-19. Lors de son passage à l’émission « l’Invité de la rédaction » de la chaîne 3 de la Radio, le ministre délégué a cité, dans ce sens, l’augmentation de la production de certains traitements destinés à combattre la pandémie du Covid 19, en particulier la Chloroquine, de l’hydro-psycho-chloroquine. En outre, et concernant la fabrication des tests de dépistage, il a souligné « qu’un industriel spécialisé dans la fabrication de bandelette de tests de glycémie est en phase de reconversion d’une partie de son activité pour la réserver à la confection de kits de test de dépistage du coronavirus ». Selon Benbahmed, cet industriel produira dès la mi-mai « 40.000 unités/jour, une cadence qui augmentera progressivement à 80.000 sur une même période, et en fonction des besoins de la santé public en Algérie ». Le ministre délégué souligne sur ce point que c’est la même technologie qui est utilisée dans la production des bandelettes de glycémie et la production des tests du Covid-19.