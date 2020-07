DEPISTAGE DU COVID-19 A ORAN : Réquisition des laboratoires universitaires

De sources proches du chef du service épidémiologie du CHU d’Oran, on nous informe que les laboratoires des universités de la wilaya d’Oran sont impliqués pour mettre en place une chaîne de dépistage PCR (réaction de polymérisation en chaîne), un test de diagnostic moléculaire mettant en évidence la contraction d’un virus par une personne, a indiqué le chef du service épidémiologie du CHU d’Oran. Les universités d’Oran Mohamed-Boudiaf et Ahmed-Ben-Bella, ainsi que la faculté de médecine disposent, chacune, d’un laboratoire avec un appareil PCR, dont les tests sont réalisés sur des échantillons de sécrétions nasales, de sang, de salive, d’urine ou encore du liquide amniotique. Des contacts ont été entrepris pour utiliser ces laboratoires et les mettre à profit pour renforcer le dépistage du Covid-19, a indiqué, à l’APS, le Pr Fouatih Zoubir. «J’ai été chargé par le wali d’Oran de faire une prospection auprès des universités citées et la faculté de médecine pour mettre à profit ces structures et équipements dans la lutte contre la Covid19», a-t-il déclaré. Le même responsable a souligné que cette action ambitionne la mise en place d’une chaîne de dépistage PCR, afin de venir en aide et diminuer la pression sur les structures et établissements hospitaliers en charge de la lutte contre le Covid-19. Le CHU, l’EHU et l’antenne de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) à Oran sont les seuls à faire actuellement les tests PCR, a-t-il fait savoir. «J’ai contacté les recteurs des deux universités et ils sont tous deux disposés à adhérer à cette démarche. Maintenant, un état des lieux doit être fait et, en cas de manque, nous soumettrons une demande au wali pour mettre à notre disposition le matériel nécessaire», a encore déclaré le Pr Fouatih. A souligner qu’Oran dispose de trois laboratoires qui font des tests PCR, en l’occurrence l’antenne locale de l’Institut Pasteur, celui de l’EHU d’Oran et celui du CHU d’Oran, mis en service la semaine dernière.