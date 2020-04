DEPISTAGE DU CORONAVIRUS : Fabrication de 100 kits par jour à Oran

Selon une source proche du chargé de la cellule de communication de la direction de la santé et de la population de la wilaya d'Oran, une équipe médicale, sous la coupe de la DSP d’Oran, s'est lancée dans la fabrication des kits de prélèvement destinés à effectuer les tests du Coronavirus. La pénurie des kits freine le dépistage à Oran et ailleurs, sa fabrication locale est, par conséquent, "un grand pas" dans la lutte contre l’épidémie, a révélé le Dr Boukhari."Nous avons une capacité de production de 100 kits par jour", a-t-il affirmé, précisant que le produit a été validé par l’Institut Pasteur d’Alger, qui a donné son aval pour le démarrage de la production. S’agissant de la disponibilité des réactifs, Dr Boukhari a estimé que la pénurie touche plus les kits, estimant qu'une fois disponibles, il serait désormais possible de dépister quotidiennement à Oran des dizaines de personnes. A défaut des tests biologiques, le scanner a été largement utilisé ces derniers temps pour le dépistage des cas covid-19."Révélant des lésions spécifiques au niveau des poumons, le scanner s’avère utile pour substituer les analyses biologiques pour les cas qui présentent des symptômes", a expliqué le directeur de l’EHU d’Oran, Dr Mohamed Mansouri. "La majorité des cas récemment enregistrés au niveau de l’EHU a été dépistée grâce au scanner", a-t-il fait savoir, estimant que la disponibilité des kits peut simplifier l'opération. Medjadji H.