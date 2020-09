DEPERDITIONS D’EAU POTABLE A TISSEMSILT : Les responsables ne bougent pas !?

A part de simples opérations de rafistolage au niveau de ces fuites sont effectuées, ce qui porte à croire que le secteur de distribution de l’eau potable à Tissemsilt traverse une longue période de sommeille au point de constater quotidiennement et amèrement ces déperditions qui s’éternisent. Cette situation fait désormais partie des discutions des habitants des quartiers des 126 logements Duplexe, les plateaux, cité Nadir Abderrahmane, des 168 lots, 120 logements et autres, et personne ne pourra nier l’existence de ces points de déperdition depuis des mois. En effet, de l’eau potable qui coule à longueur de journée dans la nature et à constater la façon adoptée par les divers responsables ayant relation avec le secteur de l’eau visant l’alimentation de la ville de Tissemsilt en eau potable, on aperçoit ce laisser-aller et cette absence de sérieux. Ce malheureux constat ne semble pas inquiéter la conscience de certains responsables concernés par le développement local en général et par ce secteur en particulier et cela sans prendre au sérieux les conséquences qui peuvent en découler des fuites signalées dans ces endroits restés sans intervention, ainsi que le non nettoyage des canalisations et autres conduites principales qui font l’objet de nombreuses controverses. Certains citoyens dégoutés pas cette situation se questionnent sur le rôle des unités de maintenance contestées depuis longtemps. Le ruissellement à longueur de journée des eaux sur la route et à ciel ouvert a fait sortir plus d’un de son silence pour dénoncer l’absence d’une prise en charge. Plusieurs fuites et autres déperditions ont été signalées par les citoyens mais qui ne sont encore pas réparées, aucune partie n’ait intervenu et personne ne semble pressé pour l’intervention. Pourtant de tels services assurent une permanence pour pareilles circonstances. Ces déperditions font aggraver davantage la situation et obliger le consommateur aux restrictions qui n’arrangent en aucun cas sa vie quotidienne. Une intervention dans ces points est plus que nécessaire, elle est urgente pour mettre fin à ce gaspillage.