DEPERDITION SCOLAIRE : Un demi-million d’élèves quitte l’école à moins de 17 ans !

Il s’agit d’un taux de déperdition scolaire très élevé, notamment en comparaison avec d’autres pays qui ne lésinent pas sur les moyens pour assurer la scolarité d’un plus grand nombre d’élèves. Le rapport pointe également les taux d’échec importants, voire alarmants, dans les différents cycles scolaires. Rien que dans le primaire, ce taux atteint les 7% en moyenne, soit 630 000 élève qui ratent leur année scolaire. Les cycles moyens et secondaires ne font pas mieux avec des taux d’échec respectifs de 8 et 5%, sans compter le taux d’échec au baccalauréat qui avoisine, ou dépasse, annuellement les 50%. Cette débâcle, le CLA l’impute au ministère de l’Education nationale qui change les manuels scolaires chaque année, en sus de la mauvaise formation des enseignants et la non-implication des compétences. Toujours selon l’étude du CLA, seulement 10% des élèves de la quatrième année primaire comprennent les leçons dispensées par leurs enseignants. Quant aux bacheliers, 75% d’entre- eux ratent leur première année universitaire. Pour rappel, le phénomène de déperdition scolaire en Algérie explose et d’après les spécialistes, ce sont plus de 500.000 élèves qui sont exclus annuellement de l’école algérienne.