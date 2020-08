DEPENDANCE DE L’ECONOMIE AUX HYDROCARBURES : Le président Tebboune promet une réduction à 80%

Dans son discours d'ouverture, le chef de l'Etat a indiqué que la Conférence nationale sur le plan de relance pour une nouvelle économie se tient dans une conjoncture particulière marquée par la chute des prix des hydrocarbures et la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), qui a fortement impacté les économies dans le monde. "Aujourd'hui, nos exportations hors hydrocarbures sont de l'ordre de 3 milliards de dollars, nous devons, dans deux ans, passer à au moins à 5 milliards de dollars", exige le président qui profite de l’occasion pour rendre un hommage à certains exportateurs qui, "malgré une concurrence féroce, ont réussi à placer leurs produits sur le marché international, malgré les obstacles bureaucratiques en interne". «Il est vrai que le changement de modèle économique, en passant d'une économie rentière à une économie diversifiée a été pendant des années un slogan creux, mais désormais ce ne sera plus le cas: où on passe aux actes en diversifiant notre économie en sortant de l'addiction aux hydrocarbures ou on va droit dans le mur » prévient-il "Notre avenir ne doit plus dépendre du baril du pétrole, qui aliène notre souveraineté économique qui est entre les mains de l’étranger", ajoute le président de la République qui fait un long listing des dysfonctionnements et des anachronismes de notre système économique". Le président Tebboune affirme que l'Algérie est "sur le point de dépasser" cette crise sanitaire, a rendu un hommage appuyé aux personnels de santé, aux corps de sécurité et à la Protection civile pour leurs "efforts et sacrifices".