DEPARTS DE FEUX DANS UNE DIZAINE DE WILAYAS : Bengrina appelle à l’ouverture d’une enquête approfondie

Le président du Mouvement El-Binaa Abdelkader Bengrina, n’a pas écarté la possibilité d’un complot. Réagissant suite aux derniers incendies qui ont été déclenchées dans plusieurs wilayas du pays, Bengrina a indiqué dans un communiqué rendu public samedi, « nous n’écartons pas que les feux de forêt son une partie d’un complot de certaines parties qui se nourrissent les crises et les perturbations ». « Il ya des partis qui refusent que l’Algérie passe à la stabilité, et le retour à la légitimité populaire, et qui refusent les positions honorables et fixes de l’Algérie, qui n’admet aucune atteinte à sa souveraineté », a ajouté Bengrina dans son communiqué. Le mouvement a considéré que ces incendies sont une menace pour la stabilité et la sécurité du pays et des biens des citoyens. A la même occasion, le président du mouvement El-Binaa, a appelé le peuple algérien à la vigilance. Le mouvement a également lancé un appel à « toutes les forces nationales à consolider le Front national face aux défis et risques internes et régionaux ». Bengrina a souligné, que « le gouvernement est responsable de la stabilité de pays et de la sécurité les personnes et de leurs biens », tout en appelant le gouvernement à prendre des mesures urgentes commençant par l’ouverture des enquêtes approfondie et urgente.