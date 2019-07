DEPART DES HADJIS A PARTIR D'ORAN : Le wali Mouloud Chérifi préside la cérémonie du départ

Le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, qui a présidé la cérémonie du départ du premier contingent de hadjis à la salle du salon d'honneur de l'aéroport international ‘’Ahmed Benbella’’ d'Es-Senia Oran, a salué les efforts fournis par tous les acteurs et intervenants pour l’accueil, l’orientation, la coordination avec les autres services. Le chef de l'exécutif a appelé les pèlerins à faire preuve de patience durant leur accomplissement des préceptes du hadj et de représenter dignement l’Algérie en tant qu’ambassadeurs du pays. Ce premier vol programmé à 15 heures à bord d’un avion d’Air Algérie en direction de Médine, avait à son bord 300 pèlerins des wilayas de l’ouest du pays. Auparavant, le chef de l’exécutif de wilaya s’est enquis des travaux d’aménagement externe de l’espace réservé à l’accueil des pèlerins à l’aéroport international d’Oran dont deux tentes. La première d’une surface de 1.000 m2 est destinée aux familles et accompagnateurs des hadjis. La deuxième de 2.000 m2 est réservée aux pèlerins en vue d’accomplir les différentes formalités d’usage. Des stands sont réservés à l’office national du hadj et de la Omra, à la banque d’Algérie, au contrôle sanitaire, une salle de prière, une cafétéria et autres boutiques.