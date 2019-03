DENONÇANT DES TENTATIVES ISLAMISTES D’ORIENTER LES MANIFESTATIONS : Louisa Hanoune plaide pour ‘’un Etat laïc’’

La secrétaire générale du parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, plaide pour « un Etat séculier » et s’oppose à « un Etat islamiste ». Intervenant au forum du quotidien Liberté, elle a été claire dans sa position concernant la volonté d’imposer la religion dans la politique. « Les jeunes d’aujourd’hui ne se sont pas soulevés pour instaurer daoula islamiya. Personnellement je suis pour un Etat séculier et un islam séculier. La religion est une affaire individuelle et l’Etat est pour tout le monde », lance-t-elle, dénonçant au passage les tentatives des milieux islamistes d’orienter le mouvement populaire dans cette direction. Louisa Hanoune réaffirme aussi son engagement à défendre les principes auxquels elle croit profondément. « Je ne vais pas renier mes engagements. Je continuerai à défendre les droits des femmes et à lutter pour l’égalité hommes-femmes », explique-t-elle. Elle réitère, enfin, la demande de sa formation d’élire une Assemblée constituante. Elle s’oppose, dans la foulée, aux appels lancés pour précipiter l’organisation des élections présidentielles pour élire un nouveau président.