DEMOLITION DE CONSTRUCTIONS ILLICITES A HADJADJ : Plus d’une cinquantaine de constructions concernées

Une vaste opération de démolition des constructions illicites et sous instructions de Mr le wali a été lancée cette fois ci au littoral de Hadjadj, à l’est de Mostaganem, qui sera totalement assaini, a-t-on appris de sources concordantes. Plus d’une cinquantaine de constructions illicites, réalisées ces dernières années sur les plages et aux abords, sont concernées par cette opération de démolition. Ces constructions ont été entamées depuis bien longtemps sur des terres agricoles ajoute la même source. Le wali Mohamed Abdenour Rabehi a sommé les responsables concernés de passer à la vitesse supérieure dans l’assainissement du littoral pour objectif d’en finir avec les constructions illicites qui ont totalement dénaturé l’aspect esthétique des plages. A savoir que les propriétaires de ces constructions ont été mis en demeure par les services concernés avant de passer à l’action.