DEMISSION DE BOUCHAREB DE LA PRESIDENCE DE L'APN : Le FLN réitère sa revendication

Dans un communiqué sanctionnant les travaux d'une réunion du bureau de ce groupe, "ce dernier a réitéré l'impératif pour l'actuel président de l'APN de se retirer de la présidence de cette institution", appelant, dans ce cadre, "les députés des différentes formations politiques à assumer leur responsabilité historique dans la défense des revendications du peuple, notamment la démission du président de l'APN, M. Bouchareb de la tête de cette institution législative". Le groupe parlementaire du FLN a souligné que "la stabilité de l'APN et la reprise de ses activités sont tributaires du retrait de l'actuel président de l'APN de son poste". Le groupe a relevé par la même "la nécessité du dialogue constructif en associant toutes les franges de la société sans exclusion ni marginalisation, afin d’atteindre des solutions adéquates à l’effet de sortir de la crise que vit le pays et d’élire le président de la République dans les plus brefs délais". Dans un contexte pareil, ce groupe a salué "le rôle de l’institution militaire dans la préservation de la stabilité du pays et l’accompagnement du Hirak populaire en vue de répondre aux revendications légitimes", se félicitant, en outre, "du rôle de la justice dans l’accomplissement de ses missions dans le but de lutter contre la corruption et de soutenir toutes les mesures à même de garantir la justice". Il a affirmé par ailleurs "l’accomplissement de son rôle dans le cadre des réformes constitutionnelles en vue de faciliter les mesures judiciaires et de contribuer à la garantie de la justice". A noter que cette réunion qui a regroupé les membres du bureau du groupe parlementaire du parti à l’APN, présidée par Khaled Bouriah, président du groupe FLN, s’est déroulée "dans le cadre du suivi des évènements que connaît l’APN".