DEMANTELEMENT DE QUATRE RESEAUX DE CRIME ORGANISE A ORAN : Saisie de 115 kg de kif et 58.602 comprimés de psychotropes

Les éléments de la BRI d'Oran en étroite collaboration avec les agents de la brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants de la sûreté de la wilaya d'Oran et les éléments de la sûreté de la daïra de Aïn Turck ont réussi à démanteler quatre réseaux internationaux de crime organisé transfrontalier ,selon la déclaration de l'officier Zair Chawki de la BRI 2 qui a affirmé , lors d'une conférence de presse animée au siège de la Sûreté d'Oran que 11 individus âgés entre 19 et 45 ans dont 2 repris de justice ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire qui a nécessité des investigations approfondies afin de mettre la main sur une quantité globale de 115 kg de kif traité, 58.602 comprimés psychotropes de différentes marques, un montant de 450 millions de centimes, 310 euros, 690 unités de produits injectables pharmaceutiques, en plus de 12 véhicules qui servaient aux membres de ces réseaux de transporter et d'acheminer le kif traité. L'enquête a été enclenchée suite à la saisie d'une quantité de 58 kg de kif traité par les services de la Sûreté urbaine de Bousfer-Plage relevant de la Sûreté de la daïra d'Aïn El Turck, dissimulée dans le coffre-arrière d'un véhicule et 2 individus ont été arrêtés. Poursuivant leurs investigations, les policiers ont démantelé 2 autres réseaux, notamment à Oran et dans une wilaya de l'ouest du pays. Les premières données des investigations ont révélé que le kif traité était acheminé des régions frontalières ouest pour être écouler à l'Est et le réseau activait entre Tlemcen, Oran et Ain Defla. Les enquêteurs ont arrêté 4 individus et saisi une quantité de 56, 950 kg de kif traité, quelque 53.592 comprimés psychotropes, 690 unités de produits injectables pharmaceutiques, une somme d'argent de 187 millions de centimes, 310 euros, un véhicule de marque Volkswagen qui servait d'éclaireur, 5 g de cocaïne et 4 véhicules pour le transport de la cargaison, a noté le responsable. D'autre part, un quatrième réseau composé de 5 individus âgés entre 19 et 45 ans, spécialisés dans le transport, le chargement, le stockage et la commercialisation des produits psychotropes, a été aussi démantelé. La perquisition effectuée dans le domicile du mis en cause a donné lieu à la saisie de 5.010 comprimés de marque Ecstasy, dissimulés dans des radiateurs ainsi que 264 millions de centimes. Les 11 individus arrêtés seront présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal compétent à l'issue de l'enquête.