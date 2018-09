DEMANTELEMENT D'UN RESEAU SPECIALISE DANS LE VOL DE VEHICULES : Piège sur le site Ouedkniss

Les services de la Gendarmerie nationale d'Alger ont démantelé une bande criminelle, composée de quatre individus, spécialisée dans le vol de véhicules, en piégeant les victimes via le site web Ouedkniss, a indiqué jeudi un communiqué de la cellule de communication du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale. Suite à des informations parvenues à la Brigade de la Gendarmerie nationale de Chéraga signalant une bande organisée spécialisée dans le vol de véhicules, de différents types et catégories, en exploitant le site spécialisé Ouedkniss, l'enquête a révélé que les membres du réseau piégeaient les victimes en se faisant passer pour des clients intéressés avant de prendre rendez-vous avec la victime qui se voit délester de son véhicule, sous prétexte de l'essayer, précise la même source. Les mis en cause procédaient à la falsification des papiers des véhicules volés pour les revendre, par la suite, à des individus spécialisés dans l'achat de véhicules volés à travers les wilayas d'Alger, Blida, Ain Defla, Bouira et Oran. L'enquête a abouti à l'arrestation de quatre (04) individus et à la récupération de huit (08) véhicules de différents types et catégories. Les mis en cause seront présentés devant la jurisprudence compétente pour constitution d'association de malfaiteurs, vol en réunion, escroquerie et usurpation d'identité, conclut le communiqué.