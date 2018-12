DEMANTELEMENT D’UN RESEAU INTERNATIONAL DE TRAFIC DE PSYCHOTROPES : Près de 12.000 psychotropes saisis à Mostaganem

Conformément au dispositif de sécurité établi par la DGSN pour les fêtes du nouvel an et dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et plus particulièrement contre le trafic de drogue, et sur la base d’exploitation d’informations faisant état de la présence d’un de ces marchands de la mort, exerçant dans le commerce illicite de comprimés de psychotropes, par d’importantes quantités au sein d’un réseau. Lançant par la suite des enquêtes ayant duré près de deux mois de filature du suspect impliqué dans cette affaire, les éléments de la police sont parvenus à identifier les voies de cette activité prohibée, les moyens utilisés et les lieux de stockage de ces poisons. En date du 26 décembre 2018, les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mostaganem, sont également parvenus à connaitre le temps et le lieu se rapportant à une transaction sur la livraison d’une importante quantité de comprimés de psychotropes. Etablissant un plan minutieux, les policiers ont fini par mettre la main sur le principal suspect à bord de son véhicule de marque Renault et de type Clio, immatriculé à Mostaganem, dans l’un des quartiers de la ville. Après l’arrestation du mis en cause, âgé de 32 ans et la fouille de sa voiture, il a été découvert plus de 11.600 comprimés de psychotropes, sous la marque de Pregabaline et de Lyrica, dissimulés à travers des caches. Toujours selon le communiqué de la police et suite aux éléments de l’enquête, l’accusé activait au sein d’un réseau international de trafic de drogue, dont les ramifications touchent certains pays d’Europe, pour s’implanter à travers le territoire national et plus particulièrement les wilayas de l’ouest. Après les procédures judiciaires, l’inculpé sera présenté par devant la justice, pour répondre des délits commis.