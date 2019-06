DEMANTELEMENT D’UN RESEAU DE TRAFIC DE DROGUE A MOSTAGANEM : Plus de 24 kg de kif traité saisis à Sour

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et plus particulièrement le trafic de drogue qui semble prendre une ampleur des plus inquiétantes depuis ces dernières semaines, les éléments de la police judiciaire de la sûreté urbaine externe de la ville de Sour, qui relève de la commune d’Ain Tedles, ont mis fin aux activités néfastes d’un dangereux réseau, spécialisé dans la commercialisation interdite de drogue à travers les wilayas de l’ouest du pays. Ce démantèlement fait suite à une ‘’ronde’’ effectuée par les policiers qui ont appréhendé deux individus en possession d’une quantité de drogue. Après avoir informé le procureur de la République du tribunal d’Ain Tedles et la prise de toutes les mesures judiciaires, les éléments de la police judiciaire se sont lancés dans les investigations portant sur cette affaire. L’opération s’est soldée par l’arrestation de 06 personnes dont l’âge varie entre 21 à 41 ans. Les uns sont originaires de la wilaya de Mostaganem et les autres résidents au sein d’autres wilayas du pays. Elle a également abouti à la saisie de 24 kilogrammes et 230 grammes de kif traité. Le montant de la marchandise a été estimé à plus d’un milliard et 450 millions de centimes. Comme, il a été procédé également à la saisie de la somme de 551.000 dinars, d’un autre montant de 80 euros, d’un véhicule de marque Renault et d’une motocyclette qui étaient utilisés pour le transport de la drogue, et également 7 téléphones portables. Après les procédures juridiques, les 06 mis en cause vont être présentés par devant le tribunal compétent pour répondre des délits commis.