DEMANTELEMENT D’UN RESEAU DE FAUSSE MONNAIE : Arrestation de 4 faux-monnayeurs à Tlemcen

Les éléments de la gendarmerie nationale ont démantelé, mercredi dernier à Tlemcen, un réseau de trafic de la fausse monnaie étrangère, selon un communiqué de ce corps de sécurité. Exploitant des informations reçues, les éléments de la gendarmerie nationale, relevant de la section des recherches dépendante du groupement de la gendarmerie nationale de Tlemcen sont parvenus à arrêter quatre personnes à bord d’un véhicule, en possession de 40 liasses de coupures en spécial devant être transformées en faux euros. Par ailleurs et après la perquisition, une autre saisie similaire de 13 autres liasses du même genre de papier a été opérée également au domicile d’un membre de ce réseau. Au total, ce sont quelque 6.500 coupures préparées pour être transformées en faux billets de 200 euros et autres, selon la même source. Une enquête a été diligentée sur les tenants et aboutissants de cette affaire.