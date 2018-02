DEMANTELEMENT D’UN RESEAU DE CAMBRIOLEURS : 4 éléments arrêtés et un est en fuite à Mostaganem

Les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de daïra de Bouguirat, en coordination avec ceux de la sûreté de daïra de Hassi Mamèche et de Mesra, sont parvenus à mettre hors d’état de nuire, une bande de malfaiteurs , spécialisée dans le cambriolage d’habitations, composée de 05 individus, dont l’âge varie de 27 à 42 ans, et dont l’un de la bande demeure en fuite. Les auteurs appréhendés répondent aux initiales de S.B, âgé de 42 ans, originaire de Mostaganem, de H.M, âgé de 27 ans, de H.A.M, âgé de 30 ans, de B.A.H, âgé de 30 ans, tous les trois, demeurant à Mesra. Quant au cinquième élément, M.A, âgé de 40 ans, il réside à Relizane et reste en fuite. Cette affaire fait suite à la fouille d’un véhicule de type Logan (dépendant d’une agence de location de voitures), immatriculé à Relizane, à l’entrée ‘’ouest’’ de la ville de Bouguirat, par les policiers. A son bord, se trouvaient 05 passagers, dont deux ont pris la fuite suite à son arrêt au barrage de contrôle. Les policiers sont parvenus à arrêter l’un des fuyards malgré sa résistance et à obtenir l’identité de l’autre fuyard. Après la fouille, les policiers ont découvert deux épées de grande taille, deux couteaux, un rouleau de scotch de grand format, 03 bonnets d’hiver de couleur noire, un masque de couleur noire, deux sachets de gants en plastique et deux paires de gants en cuir et un ‘’chech’’. L’enquête a permis de savoir que le chef de bande, le nommé M.A, a demandé à l’un de ses membres, B.A.H de l’accompagner à la daïra de Bouguirat , pour se venger d’un type qui a agressé sa sœur, en contrepartie d’une somme d’argent d’un montant de 5000 dinars. Ce dernier a sollicité l’intervention du reste de la bande de le suivre vers le lieu pour accomplir la ‘’commande’’ du chef. En collaboration avec les éléments des sûretés de daïra de Mesra et de Hassi Mameche, la suite de l’enquête a révélé que les individus sont impliqués dans des affaires de vols à la tire, par effraction au sein de magasins commerciaux, et de logements avec la violation de domicile , et cela après avoir été reconnus par leurs victimes. Pour les chefs d’inculpation de constitution d’association de malfaiteurs avec le port d’armes interdites, violation de domicile, vols par violence et menace avec armes, vols à la tire, vols par effraction, les mis en cause ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, qui a ordonné leur mise sous mandat de dépôt, à l’attente de leur comparution devant la cour pour les délits qui leur sont reprochés.