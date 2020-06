DEMANTELEMENT D’UN RESEAU CRIMINEL A ORAN : Saisie de 50 quintaux de câbles électriques et 2 véhicules

Les éléments des services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran ont réussi à mettre hors d'état de nuire, un réseau criminel spécialisé dans le vol de câbles électriques et récupéré 50 quintaux de câbles d’une valeur de 94 millions DA, a-t-on appris mercredi auprès de ce corps sécuritaire. Les éléments de la brigade territoriale de gendarmerie de Hassi Benokba ont réussi à démanteler ce réseau de 14 membres en majorité ayant des antécédents judiciaires et faisant l’objet de recherches, dont six (6) sont en état de fuite, a-t-on signalé de même source. Sur la base d’informations faisant l’état de l’existence d’une bande de pilleurs spécialisés dans le vol de câbles électriques, un plan minutieux mis en place par les gendarmes a permis de démanteler ce réseau criminel et de récupérer l’ensemble des produits subtilisés dont des tourets de câbles électriques de haute tension en bonne qualité fabriqués à base d’aluminium et d’une longueur de 15 kilomètres linéaires d’un poids total de 50 quintaux, le tout d'une valeur estimée à 94 millions DA, a-t-on indiqué. De même, il a été saisi, lors de cette opération, deux (2) véhicules utilitaires qui servaient de moyens de transport dans les vols, en plus d’équipements usagés qui étaient utilisés dans le sabotage du réseau électrique, formés de barrettes de sectionnement avec câbles de générateurs électriques, ainsi qu’un ensemble de téléphones mobiles, a ajouté la même source. Les mis en cause seront présentés devant le procureur de la République compétent territorialement, après achèvement de l’enquête confiée à la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Hassi Benokba, a-t-on relevé.