DEMANTELEMENT D’UN LIEU DE DEBAUCHE : Arrestation de quatre individus à Mascara

Les éléments de la brigade de recherches et d’interventions relevant de la police judiciaire de la wilaya de Mascara ont réussi à démanteler un lieu de débauche avec l’arrestation de quatre personnes âgées entre 41 et 62 ans, dont une femme, avec la saisie d’une quantité de 600 unités de boissons alcoolisées, d’une somme d’argent et des armes blanches prohibées. L’opération a eu lieu suite à l’exploitation de renseignements parvenus aux éléments de la Brigade au sujet de l’activité illégale d’un suspect âgé de 41 ans, lequel revendait des boissons alcoolisées, en utilisant son domicile familial situé dans une rue du Faubourg Medber à Mascara comme lieu de débauche. Les mesures légales ont été prises en mettant le domicile en question sous surveillance. Le domicile a ensuite été perquisitionné, ce qui a permis d’arrêter le propriétaire en compagnie de trois autres personnes, dont une femme. L’opération a permis aussi de saisir 600 unités de boissons alcoolisées, une somme d’argent revenu de la revente de l’alcool, et des armes blanches prohibées. Les suspects ont donc été conduits au siège de la brigade de recherches et d’interventions, où une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle, ils ont été présentés par devant la justice. .