DEMANTELEMENT D’UN IMPORTANT RESEAU DE TRAFIC DE DROGUE : La police saisit plus d’un kilo de kif à Mostaganem

La neutralisation du réseau criminel est intervenue suite à des informations atterries au niveau du service de la brigade précisant que le suspect principal utilisait son domicile familial situé dans l’un des quartiers à Mostaganem comme un lieu de transaction de vente de drogues avec ses partenaires résidents à la ville d’Oran, a-t-on ajouté. Un plan de surveillance et de guet élaboré par les éléments de la brigade pour suivre de près le moindre mouvement des suspects et qui a duré presque un mois, a permis avec minutie d’identifier le lieu et la date de la passation de la transaction et par conséquent de procéder à l’immobilisation d’un véhicule de type Renault « CAMPUS », immatriculé à Oran, où se trouvaient à bord deux suspects en possession d’une quantité de 1,64 kilogrammes, en plus d’une quantité d’armes blanches prohibées et une paire de jumelle nocturne professionnelle. Un autre véhicule utilitaire de type « Peugeot 206 », immatriculé 31, a été saisi en plus d’une somme d’argent en monnaie nationale et une moto que le réseau utilisait pour facilitait le déplacement des membres du réseau, a-t-on ajouté. Les informations détenues par les éléments de la brigade ont également abouti à l’arrestation du propriétaire du logement et son acolyte. Poursuivis pour les délits de constitution de réseau de malfaiteurs, de trafic et possession de drogues à des fins de commercialisation, avec récidive et après achèvement de la procédure judiciaire, un dossier pénal concernant cette affaire de trafic de drogue à des fins de commercialisation a été établi contre les suspects, suite auquel, ils seront présentés devant le tribunal de Mostaganem, tandis que des recherches intenses sont effectuées en vue de procéder à l’arrestation des autres suspects en fuite du réseau.