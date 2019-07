DEMANTELEMENT D'UN IMPORTANT RESEAU DE TRAFIC DE BILLETS : Saisie de 290 millions de centimes à Es-Sénia

Agissant sur information, les éléments de la gendarmerie nationale ont réussi à intercepter lors d'une opération de contrôle un véhicule de type Mazda chargé de melons qui devait transporter ces faux billets. Une opération est alors mise au point pour intercepter cette voiture qui devait emprunter la route nationale 33 reliant Es Sénia à Misserghine. Un barrage fut dressé à ce niveau, où sera intercepté ce véhicule et sa fouille s'est soldée par la saisie de la somme de 290 millions de faux billets de coupures de 1000 et de 2000 da. Toute cette somme a été saisie, ainsi qu'une imprimante de marque Epson Stylus sx 218, des coupures de papiers et des téléphones portables. Les deux mis ont été conduits à la brigade de la gendarmerie d’Es Sénia pour complément du dossier, et seront présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal de la daïra d'Es-Senia pour les délits de trafic de monnaie. Il est à rappeler que ce même corps de sécurité avaient réussi à démanteler un réseau spécialisé dans la falsification des faux billets de banque au cours du mois de Mars dernier, avaient procédé à la saisie de plus de 300 millions de centimes, en coupures de 2000 Da, et 38 500 euros en coupures de 50 euros, et d’arrêter cinq éléments de ce réseau. Rappelons aussi que les gendarmes d’Oued Tlélat avaient saisi à Tafraoui, un milliard et 30 millions de centimes en faux billets de 2.000 dinars. Là aussi du matériel informatique servant à la falsification avait été saisi.