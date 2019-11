DEMANTELEMENT D’UN FAUX BUREAU D’AFFAIRES A MOSTAGANEM : Trois personnes écrouées pour escroquerie financière

Le crime économique a refait surface récemment dans une nouvelle recette concoctée selon l’air du temps par un groupe d’escrocs qui ont été, aussitôt, mis hors d’état de nuire. Ainsi, à la suite d'une plainte déposée par une personne, victime d’une escroquerie, qui lui a coûté la somme de 47 millions de centimes, les enquêtes menées par la brigade économique et financière, de la sureté de wilaya ont révélé que le suspect, dénommé M.T.A, âgé de 26 ans et résident à Mostaganem, a créé un faux bureau d’affaires avec deux complices. Ils se faisaient passer pour des représentants d’une société internationale supposée être spécialisée dans des affaires d’investissements aguichantes par de gros profits financiers attendus, pour ses investisseurs. Evidemment, ces derniers auraient préalablement effectués des versements d’argent, auprès de son agence (fictive) de Mostaganem pour pouvoir bénéficier de leur prétendu investissement. Les enquêtes menées par les éléments de la brigade économique et financière ont révélé que les personnes activant au niveau de cette entreprise d’escroquerie trompaient leurs victimes en leur faisant miroiter un « rêve » selon lequel ils allaient faire des profits financiers substantiels et seront appelés à effectuer de nombreux voyages à l’étranger (tous les pays du monde), en tant qu’investisseurs. Et cela, bien-sûr, en échange de dépôts financiers, à titre d’investissement souscrit auprès du (faux) bureau de la société imaginaire. Pour le chef d'accusation d’escroquerie, les personnes impliquées dans cette affaires, à savoir : H.N, 41 ans; M.T.A, 26 ans et R.M, 56 ans, tous résident à Mostaganem, ont été présentées par devant le procureur de la République qui les a renvoyés devant un magistrat instructeur du tribunal de Mostaganem qui les a placés en détention provisoire.