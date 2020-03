DEMANDES DE VISAS : TLS Contact annonce la fermeture de ses centres

L’opérateur chargée de la collecte des demandes de visas TLS Contact Algérie, a annoncé via un communiqué que ses centres seront fermés à compter du dimanche prochain. En effet, « en raison de la situation sanitaire, et dans un objectif de protection des demandeurs de visa et de notre personnel, nous tenons à vous informer que les centres TLScontact seront fermés à compter du Dimanche 29 mars jusqu’à nouvel ordre », lit-on dans le communiqué. En outre, l’opérateur précise que « si vous avez été contacté par TLS pour récupérer votre passeport, veuillez-vous présenter au service du retour passeport jusqu’à jeudi 26 mars à 16H au plus tard ». Avant d’ajouter que « les personnes n’ayant pas pu récupérer leurs passeports à temps, pourront le faire au niveau des centres, dès la levée de cette mesure ». Par ailleurs, TLS Contact rappelle que « le service retour passeport est ouvert à la réception de 8h30 à 16h sans interruption ».