DEMAIN, L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE : Des candidats et des exclusions à la ligue de Mostaganem

Si tout le monde a applaudi à cette démarche, il n’en demeure pas moins que de nombreux membres de l’AG, ont laissé montrer leur mécontentement quant à l’exigence pour les présidents de club d’avoir 3 ans d’expérience surtout après le rejet ‘’ non accepté par certains’’ de la candidature de M. Belbah Mohamed. C’est ainsi que M. Derdour Touati sera le candidat unique pour la présidence de la ligue (LFW) de Mostaganem, selon la page facebook de Amel de Sidi Othmane, qui a révélé l’information. A ce propos, M. Belaroussi Karim, président du club El-Moustakbel de Kheir-Eddine, candidat au bureau comme représentant de clubs locaux a entendu dire que: «Des membres de l’assemblée générale ont été surpris par la quantité de rejets des candidatures par la commission des candidatures de la LFW, alors que certains souhaitaient, voir concrétiser la rupture avec les anciennes pratiques, vécues lors du long mandat du défunt Hamdani Hamdane Allah Yerhmou ». « À son époque, il y’avait un seul candidat qui briguait à chaque fois un nouveau mandat », ont expliqué des présidents de clubs rencontrés devant le siège de la ligue. Par ailleurs, des cadres de la DJS de Mostaganem auraient demandé, nous dit-on, à l’actuel président de la ligue et les membres du bureau de préparer l’assemblée générale ordinaire et élective et surtout de se porter candidats pour postuler aux organes dirigeants de la ligue pour le prochain mandat 2020/2024.