DELINQUANCE A HAI WIAAM ‘’RADAR’’ : Les résidents déplorent l’insécurité

En effet, c’est ainsi que la situation dans la nouvelle cité ‘’HAÏ WIAAM’’ RADAR, où un nombre important de citoyens résidents et qui selon leurs déclarations, sont en train de vivre le calvaire de l’insécurité dans cette cité, vu qu’un groupe de délinquants s’impose pour semer la terreur au sein des habitants. Certains de ces derniers sont allés jusqu'à dire que « nos enfants sont devant un vrai danger puisqu’à plusieurs reprises, ils ont été terrorisés par des malfaiteurs, utilisant de nouveaux moyens, chiens, motocycles, voitures, sabres et autres pour commettre leurs méfaits. Les délinquants organisés en bandes ou réseaux, écumant parfois certaines cités et quartiers ne cessent de perturber en toute impunité la quiétude des quartiers. Plusieurs enfants de la cité ont été victimes de violence et d’agression par des jeunes malfaiteurs qui leur demandent de l’argent ou une chose de valeur pour les laisser passer. Déplorant ainsi l’absence totale d’une permanence pour sécuriser la cité. Mr B Mansour, père d’un petit enfant victime d’une agression nous a déclaré « Il faut dire que les agressions sont devenues monnaie courante dans la plupart des quartiers mostaganemois notamment durant la nuit et à l'aube. Une situation qui n'est pas sans inquiéter la population mostaganemoise ». A cet effet, les citoyens de la nouvelle cité Hai Wiaam ‘’Radar interpellent les autorités concernées à intervenir et mettre fin aux agissements de ces bandits, tout en demandant à ce que le dispositif sécuritaire soit renforcé afin d'atténuer un tant soit peu le nombre des délinquants qui représente un véritable danger pour eux.