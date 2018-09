DELAHIM (SIDI BEL ABBES) : Un tracteur se renverse et tue son conducteur

Dans la nuit de vendredi à samedi, aux environs de AAH 30 alors que les pluies tombaient à grosses averses, un terrible accident mortel est survenu à Delahim, petite localité relevant de la commune de Sidi Hamadouche, 20 km au nord de Sidi Bel Abbès, apprend- on de source concordante. Devant les violents orages accompagnés de pluies torrentielles, un fellah d’une quarantaine d’années, rentrait chez lui en tracteur, quand l'engin se mit à déporter de gauche à droite, puis monta sur une butte de terre bordant l'étroite chaussée. Il se renversa malheureusement sur lui, le tuant sur le coup. La dépouille mortelle sera ainsi transportée vers la morgue du CHU de Sidi Bel Abbès. Par ailleurs et dans la même nuit, un télescopage à hauteur des Amarnas, entre deux voitures Peugeot, une 301 et une 207 roulant en sens inverse, a fait 02 blessés graves qui ont été évacués de toute urgence au même centre hospitalier.