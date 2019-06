DEFICIT BUDGETAIRE : Le gouvernement abandonne la planche à billets

Le ministre de Communication et porte-parole du gouvernement, Hassan Rabhi, a déclaré ce dimanche 23 juin que « le temps du financement conventionnel, entamé depuis 2017 pour faire face au déficit budgétaire que connait le pays est révolu. En effet, M. Rabhi a expliqué en marge du lancement d’un programme de formation sur l’environnement au profit des journalistes, que « le Gouvernement a pris des mesures préventives qui permettront de préserver notre économie contre des chocs ». Car selon lui, « le plus important est la responsabilité de la protection de l’économie du pays et la sécurisation de ses instituions est une affaire de tous ». Le porte-parole du gouvernent a indiqué que « si nous travaillons fort et connaissons toutes les capacités du pays et si nous contribuons à la promotion du dialogue entre les membres de la même société nous pouvons passer pacifiquement à une nouvelle période ». «Assurez-vous l’Algérie ira bien, si Dieu le veut » a-t-il ajouté.