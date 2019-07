DEFENSE : Plus de 158 kg de kif traité saisis à l’Ouest du pays

Plus de 158 kilogrammes de kif traité ont été saisis, lors d'opérations menées, ce lundi, par les Garde-côtes à El-Ghazaouet et Beni-Saf et par la Gendarmerie nationale à Tlemcen, a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, des unités de Garde-côtes ont saisi, le 29 juillet 2019, suite à des opérations distinctes menées à El-Ghazaouet et Beni-Saf (2ème Région militaire), 123,4 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à Tlemcen (2e RM), une autre quantité de la même substance s'élevant à trente-cinq (35) kilogrammes", précise le communiqué.