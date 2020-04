DEFENSE NATIONALE : Un terroriste et trois éléments de soutien éliminés en mars

Des unités de l'Armée nationale populaire (ANP) ont mis hors d’état de nuire, en mars 2020, un (01) terroriste et trois (03) éléments de soutien et saisi une quantité considérable d'armes et de munitions, selon le bilan publié par le ministère de la Défense nationale (MDN). Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les unités de l'ANP ont mis hors d’état de nuire, durant le mois de mars dernier, un terroriste et trois éléments de soutien aux groupes terroristes et découvert et détruit 39 caches de terroristes ainsi que 29 bombes de confection artisanale, 15 kg de produits explosifs, 60 kg de produits chimiques et 22,73 kg de dynamite, précise la même source. Les unités de l'ANP ont récupéré, durant la même période, trois (03) fusils Kalashnicov, seize (16) fusilles de chasse, deux (02) fusils de confection artisanale, deux (02) pistolets automatiques, trois (03) bombes artisanales, neuf (09) chargeurs garnis de munitions, 1746 balles, 27 explosifs et deux (02) drones dotés de caméra de surveillance. En matière de sécurisation des frontières et de lutte contre le crime organisé, les détachements de l'ANP ont arrêté 58 narcotrafiquants et saisi 51 quintaux de kif traité et 114014 comprimés psychotropes. Durant la même période, le bilan a fait état de l'arrestation de dix (10) trafiquants, 686 individus et un spéculateur ayant stocké illégalement 484,1 quintaux de blé.