DEFENSE NATIONALE : Un terroriste abattu et 4 éléments de soutien arrêtés

Un (01) terroriste a été abattu, 4 éléments de soutien et 11 narcotrafiquants ont été arrêtés et des armes et une quantité de drogue ont été récupérées durant la période du 16 au 22 septembre à travers le territoire national par l'Armée nationale populaire (ANP) dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, a indiqué mercredi un bilan opérationnel rendu public par le ministère de la Défense nationale (MDN). Ainsi, dans le cadre de la lutte antiterroriste et "suite à l'opération menée par un détachement de l'ANP le 20 septembre 2020 à Oued Djendjen, à l'est de la commune de Taxena, dans wilaya de Jijel (5ème Région militaire), ayant permis d'abattre un (01) dangereux terroriste et de récupérer un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, il a été procédé à l'identification de ce criminel. Il s'agit en l'occurrence du dénommé Slimane Youcef, dit "Tayeb Abou Kotada" qui avait rallié les groupes terroristes en 2006, et qui s'apprêtait à commettre un attentat-suicide", précise la même source. Dans ce même sillage, des détachements de l'ANP "ont découvert, lors d'opérations de fouille et de ratissage menées à Batna, Skikda, Tébessa et Aïn Defla, deux (02) pistolets automatiques, des substances chimiques et des équipements servant à la fabrication de bombes artisanales, trois (03) casemates et cinq (05) bombes de confection artisanale", tandis que "quatre (04) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Boumerdès et Jijel".