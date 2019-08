DEFENSE NATIONALE : Les résultats réalisés par l’ANP sont "manifestes et palpables"

Le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a affirmé, ce mardi à Alger, que les résultats réalisés par l’ANP sont désormais "manifestes et palpables", ce qui a permis à nos Forces Armées "de se hisser aux rangs les plus élevés qui cadrent avec les exigences de préserver l’Algérie "forte, redoutable, souveraine et indépendante". "Les résultats des grandes étapes parcourues, ces dernières années, par l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, dans tous les domaines et sur tous les échelons sont désormais manifestes et palpables, ce qui a permis à nos Forces Armées de se hisser aux rangs les plus élevés qui cadrent parfaitement avec les exigences de préserver l’Algérie toujours et à jamais forte, redoutable, souveraine et indépendante", a indiqué le chef d'Etat-major de l'ANP lors d'une cérémonie de présentation de vœux à l’occasion de l’Aïd El-Adha El-Moubarak. Il a relevé, souligne un communiqué du ministère de la Défense nationale, que "cette indépendance qui ravive en nous à chaque occasion les haut-faits de ces vaillants hommes parmi les chouhada d’hier et d’aujourd’hui, qui ont concrétisé sur le terrain le sens du sacrifice et d’abnégation, et auxquels nous devons tous rendre un vibrant hommage à leur mémoire, d’être fidèles à leur serment, et d’implorer Allah Le Tout-Puissant pour qu’Il ait leurs âmes en Sa sainte miséricorde, les accepte dans Son vaste paradis et qu’Il en fasse un exemple à suivre pour l’ensemble des enfants de l’Algérie indépendante, afin qu’ils puissent emprunter leur chemin persévérant et dévoué et être les dignes successeurs de leurs dignes prédécesseurs".